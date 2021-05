Vakcína ako politický nástroj. Ale len vtedy, keď sa to hodí

Takmer sme videli pád vlády, napokon to skončilo ťarbavým tančekom a zámenou manželiek, hoci sľúbené bolo tango na najvyššej úrovni.

Prečo sa to vlastne stalo? Pretože tu údajne máme skupinu ľudí, ktorí sa nechcú očkovať inou vakcínou, len Sputnikom V. A my sme (podľa vlády) povinní im to umožniť. Lebo my chceme kolektívnu imunitu. Lebo je to potrebné. Lebo len tak sa vrátime k normálu.

Pýtam sa preto - čím sú vyznávači Sputnika lepší ako ja? Prečo si oni môžu svoju vakcínu vybrať a ja nie? Prečo sa pre nich vie vláda rozhádať na niekoľko týždňov? Prečo ja nemôžem povedať, že iné ako Pfizer nechcem?

Keď si chcem vyberať ja, som zbytočne vyberavá. Som nevďačná. Vtedy je najlepšia vakcína tá, ktorá je dostupná. Vtedy je strach zo zrazenín len smiešnou štatistickou chybou a podozrivá účinnosť Astry na mutácie trápna výhovorka. Vysvetlite to potom mojim deťom, že mama bola len štatistická chyba. Kopec iných mám predsa prežilo, však to je super, nie?...

Pre mnou akceptovateľnú vakcínu nemusíte nič schvaľovať, robiť búrku vo vláde, ani ju okázalo vítať na letisku. Je tu. A je jej veľa. A bude jej viac. A bude jej dosť. Ak ju však chcem dostať, musím sa vyžrať pod obraz Boží, ideálne do morbídnej obezity, alebo trpieť na niektorú zo závažných chorôb.

Nemám kartu plnú diagnóz, ktoré by ma uprednostnili. Mám rýchly metabolizmus, takže tak skoro sa ani nevyžeriem. Nemám ani vysoký tlak, ale Igor, vďaka tebe mám k nemu neraz extrémne blízko a čoraz častejšie (možno ma napokon k tomu Pfizeru predsa len dovedieš, ty koťuha!).

Momentálne neexistuje spôsob, ktorým sa dostanem k vakcíne, ktorou by som sa dala zaočkovať hoci aj zajtra. Lebo som zodpovedná a chcem žiť normálne. Nemôžem na ňu dokonca ani len čakať, dúfať, že prídem na rad. Momentálne tvrdohlavo čakám v čakárni a ak mi príde pozvanie na Astru, tak to zruším a nahodím žiadosť znovu. A potom znovu a znovu. Lebo ja sa očkovať chcem. Lebo ja si chcem vybrať rovnako, ako ľudia, ktorých právo na výber ste obhajovali tak zúrivo, až ste sa rozhádali.



Tak ešte raz: V čom som ja horšia ako tí, ktorí chcú len Sputnik V?!